Concert à l’église d’Auzances Eglise Saint Jacques d’Auzances Auzances, 19 août 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

Lors du concert à Auzances le duo PICCARD/MASURE vous présente un voyage musical à travers plusieurs siècles et culture traditionnelles, proches et lointaines.

Guido Piccard : épinette, ciste, luth crétois, guitare, violon de sabot, violon, cornemuse, flageolet, galoubet…

Philip Masure : guitare et chant, percussion….

2023-08-19

Eglise Saint Jacques d’Auzances

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



At this concert in Auzances, the PICCARD/MASURE duo will take you on a musical journey through centuries and traditional cultures, near and far.

Guido Piccard: spinet, cistus, Cretan lute, guitar, clog fiddle, fiddle, bagpipes, flageolet, galoubet…

Philip Masure: guitar and vocals, percussion…

En el concierto de Auzances, el dúo PICCARD/MASURE le llevará en un viaje musical a través de siglos y culturas tradicionales, cercanas y lejanas.

Guido Piccard: espineta, cistus, laúd cretense, guitarra, clog fiddle, fídula, gaita, flageolet, galoubet…

Philip Masure: guitarra y voz, percusión…

Bei dem Konzert in Auzances präsentiert Ihnen das Duo PICCARD/MASURE eine musikalische Reise durch mehrere Jahrhunderte und traditionelle Kulturen, nah und fern.

Guido Piccard: Spinett, Zistrose, kretische Laute, Gitarre, Holzschuhgeige, Geige, Dudelsack, Flageolett, Galoubet…

Philip Masure: Gitarre und Gesang, Perkussion…

