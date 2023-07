Découvrez l’héritage sacré : visite libre de cette église, du musée et de l’exposition des archives et des vêtements liturgiques Église Saint-Jacques Cunac Catégories d’Évènement: Cunac

Profitez d'une visite libre de l'église Saint-Jacques, du petit musée d'Art sacré ainsi que de l'exposition des archives et des vêtements liturgiques.

Place de l'église, 81990 Cunac
Cunac 81990 Tarn Occitanie

Cette église, reconstruite au XIXe siècle en utilisant des matériaux anciens, présente un style néo-gothique. À l'intérieur, vous pourrez découvrir plusieurs trésors, dont une statue polychrome de saint Jacques datant du XIVe siècle, classée au titre des Monuments historiques.

Une statue en bois doré de la Vierge, récemment restaurée et datant du XIXe siècle, est également présente. Les fonts baptismaux sont ornés d’une fresque néo-byzantine réalisée par Nicolas Greschny (1912-1985). De plus, depuis 2014, un petit musée d’art sacré est ouvert au sein de l’église. Centre du village de Cunac. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

