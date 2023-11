Noël à Bergerac – Mise en lumière de l’église Saint-Jacques Eglise Saint-Jacques Bergerac, 23 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

En collaboration avec la Fédération des commerçants de Bergerac, la ville de Bergerac vous propose une mise en lumière de l’église Saint-Jacques..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 23:00:00. .

Eglise Saint-Jacques Rue Saint-Georges

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In collaboration with the Bergerac Merchants’ Federation, the city of Bergerac has organized a lighting show for the Saint-Jacques church.

En colaboración con la Federación de Comerciantes de Bergerac, la ciudad de Bergerac pone de relieve la iglesia de Saint-Jacques.

In Zusammenarbeit mit dem Verband der Kaufleute von Bergerac bietet Ihnen die Stadt Bergerac eine Beleuchtung der Kirche Saint-Jacques an.

