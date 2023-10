Festival Orgue en Fête : orgue & deux saxophones Eglise Saint Jacques Bergerac, 21 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Les Amis de l’Orgue vous proposent un concert avec orgue et deux saxophones dans le cadre du 10ème festival Orgue en Fête.

Avec Antonio Felipe, Clara Arce et Javier Saez..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Eglise Saint Jacques Rue Saint Jacques

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Friends of the Organ present a concert with organ and two saxophones as part of the 10th Orgue en Fête festival.

With Antonio Felipe, Clara Arce and Javier Saez.

Los Amigos del Órgano presentan un concierto con órgano y dos saxofones en el marco del 10º festival Orgue en Fête.

Con Antonio Felipe, Clara Arce y Javier Saez.

Die Orgelfreunde bieten Ihnen im Rahmen des 10. Festivals Orgue en Fête ein Konzert mit Orgel und zwei Saxophonen an.

Mit Antonio Felipe, Clara Arce und Javier Saez.

