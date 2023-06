Découvrez une petite merveille de l’art roman ! Église Saint-Jacques Aubeterre-sur-Dronne, 16 septembre 2023, Aubeterre-sur-Dronne.

Visitez librement l’église et découvrez sa façade ornée d’arcades à voussures et de chapiteaux finement sculptés.

Au Moyen Âge, les images et les sculptures polychromes permettent un enseignement de la Bible et d’autres textes aux illetrés. Le zodiaque, les végétaux, les chimères, griffons, basilics et visages humains affrontés et mêlés déroulent une alternance de figures symboliques qui nourrissent l’imaginaire, qui interrogent, qui effraient, qui enseignent.

Merveille de l'art roman, la façade de la collégiale Saint-Jacques, du XIe siècle, est un véritable livre de pierre.

De la collégiale Saint-Jacques, consacrée en 1171, édifiée pour répondre à l’afflux de pèlerins en route vers Compostelle, ne subsiste que sa façade richement sculptée. En 1562, nef, choeur et clocher furent entièrement détruits lors des guerres de religion. Sa reconstruction sous sa forme actuelle s’achèvera en 1710 seulement. S’inspirant du modèle des cathédrales d’Angoulême et de Poitiers, l’église est construite en pierre calcaire et sa façade, tripartite de type Saintongeais, permet à de multiples influences de se rencontrer. Le croisement de ces tendances fait de l’art roman un art de synthèse.

Nous pouvons notamment remarquer :

– l’influence romaine de l’art de bâtir en pierre.

– l’influence mozarabe venue d’Espagne et exprimée dans le portail polylobé de l’entrée.

– l’influence carolingienne inspirée des enluminures, de l’orfèvrerie.

– I’influence celte, wisigothe et scandinave riche de décors abstraits.

– l’influence byzantine rapportée des croisades.

Les sculptures des chapiteaux, la symétrie de la composition, la douceur des arcatures et les multiples symboles illustrant la cosmogonie de pierre qu’elle exprime offrent au regard du pèlerin, et du croyant du XIIe siècle, une vision de la beauté du monde créé par Dieu.

L’église est classée au titre des Monuments historiques en 1862.

