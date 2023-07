Visite guidée de l’église et du domaine seigneurial de Bazemont Église Saint-Illiers et château Bazemont, 16 septembre 2023, Bazemont.

Visite guidée de l’église et du domaine seigneurial de Bazemont 16 et 17 septembre Église Saint-Illiers et château Entrée libre

Visite guidée de l’église Saint-Illiers et du domaine seigneurial. Point de départ du circuit à 14 h près de l’église en centre village. Possibilité de raccrocher le groupe en cours de visite.

Votre contact local : Mme Christiane Hubert 06 50 42 81 47

Attention : une seule rotation par après-midi

Cette visite pittoresque s’insère dans un circuit comprenant Herbeville, Maule et Bazemont . Voir les fiches correspondantes.

Église Saint-Illiers et château 1-3 rue d’Aulnay 78580 Bazemont Bazemont 78580 Yvelines Île-de-France 01 30 90 83 14 http://www.bazemont.fr Église construite au XIIIe siècle, mais conservant des éléments du XIIe siècle. Pierres tombales des seigneurs d’O, inscriptions diverses, cénotaphe des seigneurs d’O, marbres rose, gris et blanc, caractéristique de la Renaissance et signé Germain Pilon. Sept statues de pierre polychrome du XVIe siècle mises à jour lors de travaux dans la nef en 2000 et dont cinq sont exposées dans l’église. Le château construit par les seigneurs d’O au XVe siècle a été modifié jusqu’au XVIIIe siècle. En 1765, le château devient propriété du dernier seigneur de Bazemont et premier maire de Bazemont après la Révolution, Louis-Pierre Parat de Chalandray. Celui-ci y a ajouté des bâtiments, fait tomber une tour et créé un parc à l’anglaise. Il subsiste aujourdhui le logement du garde et du jardinier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

ACIME- Jean-Claude Alexandre