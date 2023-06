Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite commentée – Église Saint-Ignace Eglise Saint-Ignace Plouigneau Plouigneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouigneau Visite commentée – Église Saint-Ignace Eglise Saint-Ignace Plouigneau, 17 septembre 2023, Plouigneau. Visite commentée – Église Saint-Ignace Dimanche 17 septembre, 17h30 Eglise Saint-Ignace Visite commentée dimanche 17 septembre à 17h30 / Accès PMR via une rampe côté parking. L’église, au centre d’une vaste place, a fière allure.

Construite en 1863 en style gothique flamboyant, elle remplace une église plus ancienne (bâtie au XIVe siècle) dont il ne subsiste aucun vestige. L’intérieur offre de belles surprises, notamment un décor à motifs floraux dans la nef et dans les bas-côtés. Eglise Saint-Ignace Eglise Saint-Ignace, 29610, Plouigneau Plouigneau 29610 Plouigneau Finistère Bretagne 0652087082 http://www.plouigneau.fr http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-ignace-plouigneau/4d89c32a-ba52-4ff7-8ebf-66557ef90817 L’église Saint-Ignace a été construite à l’emplacement d’une ancienne église du XVème siècle. L’ancien clocher, qui avait été conservé jusqu’en 1895, a fait place depuis à une tour carrée surmontée d’une flèche élancée.

L’édifice actuel comprend un clocher extérieur, une nef de sept travées avec bas-côtés, un transept et un chœur (l’abside à noues multiples est du type Beaumanoir). parking et accès pmr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © Ville de Plouigneau Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouigneau Autres Lieu Eglise Saint-Ignace Adresse Eglise Saint-Ignace, 29610, Plouigneau Ville Plouigneau Departement Finistère Lieu Ville Eglise Saint-Ignace Plouigneau

