Le dimanche 19 novembre, nous aurons l'occasion de découvrir ou redécouvrir Jacques Berthier, organiste à l'Eglise St Ignace durant des décennies. Vous avez certainement fredonné ses mélodies : « Laudate dominum », « En toi j'ai mis ma confiance », « Si le Père vous appelle » et « Nous sommes le corps du Christ » .

Il nous a laissé plus de 200 chants, écrits pour la communauté de Taizé, des communautés monastiques, des assemblées paroissiales ou pour des grands rassemblements. Ses œuvres musicales, moins connues, ont une très grande qualité artistique. Nous vous proposons une journée exceptionnelle le dimanche 19 novembre. Au programme :

11h : messe festive suivie d’un repas partagé

14h30 : table ronde : « Que nous dit l’œuvre de J. Berthier ? »

Avec la participation de Pierre Faure sj, Fr Claudio deTaizé, Isabelle Schiffmann, Fr Patrick Prétôt; Pierre Queval, modérateur

16h : concert Chœur, trompette et orgue

Église Saint Ignace 33 Rue de Sèvres, 75006 Paris

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

