Visite guidée de l’église Saint Ignace 16 et 17 septembre Église Saint-Ignace

Quasi invisible depuis la rue, Saint-Ignace est la chapelle des jésuites à Paris. Construite en 1855, elle s’est embellie des Verres de Lumières lors de sa rénovation en 2018.

Nous vous proposons une visite guidée d’environ 30 min, durant laquelle vous pourrez découvrir ses chapelles ornées de fresques sur l’histoire des jésuites, l’aménagement particulier du choeur ainsi que les Verres de Lumières faisant écho à l’héritage de Saint Ignace, fondateur de la Compagnie.

Église Saint-Ignace 33 rue de Sèvres 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 45 48 25 25 Construite par la Compagnie de Jésus et dédiée à Sant-Ignace de Loyola, fondateur de l’ordre, cette église de style néogothique (1855-1858) a une nef unique bordée de petites chapelles. Elle a perdu une partie de son mobilier et de son décor d’origine à l’exception de peintures de Lamothe, Coubertin, Vibert, Régis et Cazes. Réaménagement récent du chœur et du narthex. Me Sèvres-Babylone / Bus 39 – 70 – 87

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

