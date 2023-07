Visite libre de l’église Saint Ignace Église Saint-Ignace Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Quasi invisible depuis la rue, Saint-Ignace est la chapelle des jésuites à Paris. Construite en 1855, elle s’est embellie des Verres de Lumières lors de sa rénovation en 2018.

Église Saint-Ignace 33 rue de Sèvres 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 45 48 25 25 Construite par la Compagnie de Jésus et dédiée à Sant-Ignace de Loyola, fondateur de l’ordre, cette église de style néogothique (1855-1858) a une nef unique bordée de petites chapelles. Elle a perdu une partie de son mobilier et de son décor d’origine à l’exception de peintures de Lamothe, Coubertin, Vibert, Régis et Cazes. Réaménagement récent du chœur et du narthex. Me Sèvres-Babylone / Bus 39 – 70 – 87

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

