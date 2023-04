Exposition temporaire : Audace et renouveau Eglise Saint-Hugues-de-Chartreuse, 6 avril 2023, Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Le 28 juin 1953, l’église de Saint-Hugues en Chartreuse rouvre ses portes après un chantier qui l’a totalement transformée. Elle consacre l’audace d’un jeune peintre inspiré, Jean-Marie Pirot et s’inscrit dans le courant du renouveau de l’art sacré..

2023-04-06 à 10:00:00

Eglise Saint-Hugues-de-Chartreuse Musée Arcabas en Chartreuse

Saint-Pierre-de-Chartreuse 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



On June 28, 1953, the church of Saint-Hugues en Chartreuse reopened its doors after a construction project that totally transformed it. It consecrates the audacity of a young inspired painter, Jean-Marie Pirot, and is part of the current renewal of sacred art.

El 28 de junio de 1953, la iglesia de Saint-Hugues en Chartreuse reabrió sus puertas tras una obra de arte que la transformó totalmente. Fue obra de un joven e inspirado pintor, Jean-Marie Pirot, y formaba parte de la renovación actual del arte sacro.

Am 28. Juni 1953 wurde die Kirche von Saint-Hugues en Chartreuse nach einem Umbau wiedereröffnet. Sie ist das Ergebnis des Wagemuts eines jungen, inspirierten Malers, Jean-Marie Pirot, und gehört zur Strömung der Erneuerung der sakralen Kunst.

