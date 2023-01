Rencontre sur le dialogue judéo-chrétien Église Saint-Honoré d’Eylau Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Rencontre sur le dialogue judéo-chrétien Église Saint-Honoré d’Eylau, 16 janvier 2023, Paris. Rencontre sur le dialogue judéo-chrétien Lundi 16 janvier, 20h30 Église Saint-Honoré d’Eylau La prochaine rencontre organisée avec la paroisse St-Honoré d’Eylau sur le dialogue judéo-chrétien aura lieu à la Synagogue, 24 rue Copernic, le lundi 16 janvier de 20h30 à 22h00. Église Saint-Honoré d’Eylau 66 bis avenue Raymond Poincaré, Paris Paris 75116 Paris Île-de-France Début du cycle de rencontres pour « se découvrir à travers nos prières » avec Philippe Haddad, Rabbin de la synagogue de la rue Copernic et le père Antoine d’Eudeville. Philippe Haddad commentera le texte « Shema Israël ».

