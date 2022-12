Concert « Nous l’Europe » Église Saint-Honoré d’Eylau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert « Nous l’Europe » Église Saint-Honoré d’Eylau, 2 décembre 2022, Paris. Concert « Nous l’Europe » Vendredi 2 décembre, 20h00 Église Saint-Honoré d’Eylau Vendredi 2 décembre 20h00 Église Saint-Honoré d’Eylau 66 bis avenue Raymond Poincaré, Paris Paris 75116 Paris Île-de-France Concert « Nous l’Europe » organisé par l’Association des Membres de l’Ordre Académique dans le cadre du partenariat Paris Ouest – Allemagne du sud. Œuvres de J.S. Bach, WA Mozart, Mona Rasenberger, Mendelssohn, G. Sarti par les musciens du lycée Max-Joseph de Munich, les musiciens du lycée Aubanel en Avignon, le Chœur de la Sorbonne et Henri Paget pour les œuvres pour orgues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:00:00+01:00

2022-12-02T22:00:00+01:00

