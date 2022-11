Bénédiction des crèches Église Saint-Honoré d’Eylau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bénédiction des crèches Église Saint-Honoré d’Eylau, 27 novembre 2022, Paris. Bénédiction des crèches Dimanche 27 novembre, 10h30 Église Saint-Honoré d’Eylau dimanche 27 novembre : aux messes de 10h30 et 11h00 Église Saint-Honoré d’Eylau 66 bis avenue Raymond Poincaré, Paris Paris 75116 Paris Île-de-France Les enfants sont invités à apporter un santon de la crèche familiale pour qu’il soit béni au nom de tous les autres !

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Honoré d'Eylau Adresse 66 bis avenue Raymond Poincaré, Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Honoré d'Eylau Paris Departement Paris

