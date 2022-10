Cycle de conférence « De la parole aux actes » Église Saint-Honoré d’Eylau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cycle de conférence « De la parole aux actes » Église Saint-Honoré d’Eylau, 20 octobre 2022, Paris. Cycle de conférence « De la parole aux actes » Jeudi 20 octobre, 20h30 Église Saint-Honoré d’Eylau « Les abus : se faire réveiller par la Bible » avec le P. Philippe Lefebvre, o.p, bibliste et Céline Hoyeau, journaliste à la Croix. Organisé par la CAP (Cellule d’accueil et de Prévention des Abus. Église Saint-Honoré d’Eylau 66 bis avenue Raymond Poincaré, Paris Paris 75116 Paris Île-de-France [{« link »: « https://site.evenium.net/cycle-cap-sto/registration »}] Ce cycle a pour ambition de nous aider à devenir les acteurs d’un monde plus sûr pour nos enfants. Inscriptions sur le site, https://site.evenium.net/cycle-cap-sto/registration Parents, grands-parents, éducateurs… cet itinéraire est conçu pour vous ! Première conférence le jeudi 20 octobre à 20h30 salle Marbeau

2022-10-20T20:30:00+02:00

2022-10-20T22:00:00+02:00

