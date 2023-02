Conférence de Carême :« Pessah, la Pâque juive : de la servitude au service de Dieu » Église Saint-Hippolyte Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Conférence de Carême :« Pessah, la Pâque juive : de la servitude au service de Dieu » Église Saint-Hippolyte, 23 mars 2023, Paris. Conférence de Carême :« Pessah, la Pâque juive : de la servitude au service de Dieu » Jeudi 23 mars, 20h30 Église Saint-Hippolyte Par le Rabbin Philippe Haddad. Église Saint-Hippolyte 27 avenue de Choisy, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France Jeudi 23 Mars de 20h30 à 22h, salle 27

Le Rabbin Philippe Haddad officie à la Synagogue de la rue Copernic.

Il est très engagé dans le dialogue avec les Églises. Philippe Haddad dédicacera quelques livres après la conférence. (Libre participation aux frais)

