24H pour Dieu ! Église Saint-Hippolyte, 26 novembre 2022, Paris. 24H pour Dieu ! 26 et 27 novembre Église Saint-Hippolyte 1er dimanche de l’Avent Église Saint-Hippolyte 27 avenue de Choisy, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France Samedi 26 et dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent : 24H pour Dieu ! – Adoration le samedi de 10h à 12h – de 12h45 à 17h45 – de 19h45 à 22h30 – Adoration le dimanche de 7h30 à 9h45. – Concert par une soliste à 14h30 : entrée libre ! – Louange de 16h30 à 17h45 Topo, Adoration, Confessions, Prière de délivrance

2022-11-26

2022-11-27

