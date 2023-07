Visite commentée de l’église et de l’ancien cimetière avec la grotte Notre-Dame de Lourdes Église Saint-Hippolyte de Lagriffoul Castres Catégories d’Évènement: CASTRES

Tarn Visite commentée de l’église et de l’ancien cimetière avec la grotte Notre-Dame de Lourdes Église Saint-Hippolyte de Lagriffoul Castres, 17 septembre 2023, Castres. Visite commentée de l’église et de l’ancien cimetière avec la grotte Notre-Dame de Lourdes Dimanche 17 septembre, 16h30 Église Saint-Hippolyte de Lagriffoul Gratuit. Entrée libre. Vous pourrez découvrir la grotte Notre-Dame de Lourdes construite en 1877 par les paroissiens en pierres de Caucalières, il y a maintenant 146 ans. Église Saint-Hippolyte de Lagriffoul Saint-Hippolyte, 81100 Castres Castres 81100 Tarn Occitanie L’église du XIXe siècle possède un orgue de dix-sept jeux construit par Vincent Cavaillé-Coll et datant de 1870. L’ancien cimetière est transformé en un jardin de buis en arbres, plusieurs fois centenaires, où se trouve la grotte Notre-Dame de Lourdes, construite par les paroissiens en 1877 en pierres de Caucalières. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

