Tarn Concert : « Harpe & Orgue » Église Saint-Hippolyte de Lagriffoul Castres, 17 septembre 2023, Castres. Concert : « Harpe & Orgue » Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Hippolyte de Lagriffoul Tarif habituel. Entrée libre. Le dimanche 17 septembre 2023, à 15 heures, un concert aura lieu en l’église Saint Hippolyte de Lagriffoul (commune de Castres). L’organiste Yves Gourinat, bien connu des amateurs de musique classique, sera accompagné par le harpiste Baptiste Guillaumont. A la suite du concert, les musiciens vous présenteront leur instrument. Ambiance chaleureuse et sympathique au rendez-vous ! Église Saint-Hippolyte de Lagriffoul Saint-Hippolyte, 81100 Castres Castres 81100 Tarn Occitanie L’église du XIXe siècle possède un orgue de dix-sept jeux construit par Vincent Cavaillé-Coll et datant de 1870. L’ancien cimetière est transformé en un jardin de buis en arbres, plusieurs fois centenaires, où se trouve la grotte Notre-Dame de Lourdes, construite par les paroissiens en 1877 en pierres de Caucalières. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

