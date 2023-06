Église Saint-Hilaire Châtillon-en-Dunois (28) Eglise Saint Hilaire, Vald’Yerre Vald'Yerre Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Église Saint-Hilaire Châtillon-en-Dunois (28) Vendredi 30 juin, 20h30 Eglise Saint Hilaire, Entrée libre Venez découvrir la belle église Saint-Hilaire lors de La Nuit des églises ! Une visite guidée sur l'histoire et l'architecture de l'édifice aura lieu, elle sera entrecoupée de chants, de morceaux de musiques liturgiques et profanes. Vous pourrez aussi découvrir à l'issue de la visite une très belle exposition de tableaux de l'artiste Nelly Delubriat. Nous vous attendons ! Eglise Saint Hilaire, Chatillon en Dunois 28290 Commune de Vald'yerre Vald'Yerre 28290 Châtillon-en-Dunois Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Catégories d'Évènement: Eure-et-Loir, Vald'Yerre Lieu Eglise Saint Hilaire, Adresse Chatillon en Dunois 28290 Commune de Vald'yerre Ville Vald'Yerre

