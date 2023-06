Découverte d’une église du XIIe siècle en Deux-Sèvres Église Saint-Hilaire Surin Surin Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Découverte d'une église du XIIe siècle en Deux-Sèvres

Participez à une visite libre de l'église, pendant laquelle il sera possible de découvrir son histoire. De même, des descriptifs des vitraux et des chasubles sont proposées.

Découvrez ce lieu chargé d’histoire, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Église Saint-Hilaire 94 rue Patrice Coirault, 79220 Surin Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 04 03 87 https://surin79.fr/ Venez découvrir cette église du XIIe siècle, de style roman, qui offre de jolis vitraux. Trois chasubles du XIXe siècle sont exposées. Elle a appartenu au diocèse de Poitiers jusqu’en 1665, puis elle a été rattachée à celui de La Rochelle jusqu’en 1802, avant de revenir au sein du diocèse de Poitiers. La cloche date de 1714. Elle a été installée sous l’impulsion de Philippe Reverdy, alors prêtre de Surin. À l’origine, il s’agissait d’une chapelle d’écart, c’est-à-dire qu’elle était située en dehors du village qui possédait l’église paroissiale (en l’occurrence Sainte-Ouenne). Cependant, un curé était néanmoins autorisé à y célébrer la messe. Ce n’est qu’au début du XIXe siècle que l’église Saint-Hilaire est devenue une église paroissiale, au détriment de Sainte-Ouenne. Le village de Surin possède 3 chapelles, en plus de son église : il y a les chapelles du château de Surin et celle de Barges. Enfin, la métairie du Fourbeau possède également sa chapelle. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

