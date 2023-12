Concert de Noël Eglise Saint Hilaire Savigné, 3 décembre 2023, Savigné.

Savigné,Vienne

Avec la chorale Sinfonia et la Lyre Charloise..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Eglise Saint Hilaire

Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



With the Sinfonia choir and the Lyre Charloise.

Con el coro Sinfonia y la Lira Charloise.

Mit dem Chor Sinfonia und der Lyre Charloise.

