Soirée Parole et Musique Eglise Saint-Hilaire Saint-Hilaire-le-Châtel, 17 novembre 2023, Saint-Hilaire-le-Châtel.

Saint-Hilaire-le-Châtel,Orne

Pour la seconde fois, l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Hilaire-le-Châtel, organise une soirée « Parole et Musique ».

Conférence de Jean Claude Lenoir, parlementaire honoraire et président de la communauté de communes, sur le thème « Les voies de communication et l’organisation des transports autour de Saint-Hilaire-le-Châtel au XVIII et XIXème siècles ».

Avec intermède musical par Rebecca Tournant, organiste « Oeuvres dédiées aux transports : la marche des rois, la petite diligence… »

Fin de soirée autour d’un rafraîchissement en salle des fêtes.

Participation au chapeau, au profit des oeuvres de l’association..

Eglise Saint-Hilaire

Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie



For the second time, the association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Hilaire-le-Châtel is organizing a « Parole et Musique » evening.

Lecture by Jean Claude Lenoir, honorary Member of Parliament and President of the Communauté de Communes, on the theme of « Roads and the organization of transport around Saint-Hilaire-le-Châtel in the 18th and 19th centuries ».

With musical interlude by organist Rebecca Tournant « Works dedicated to transport: la marche des rois, la petite diligence… »

End of the evening with refreshments in the village hall.

Hats off to benefit the association’s work.

Por segunda vez, la Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Hilaire-le-Châtel organiza una velada « Palabras y música ».

Intervención de Jean Claude Lenoir, diputado honorario y presidente de la Communauté de Communes, sobre el tema « Las carreteras y la organización de los transportes en torno a Saint-Hilaire-le-Châtel en los siglos XVIII y XIX ».

Con un interludio musical a cargo de Rebecca Tournant, organista « Obras dedicadas al transporte: la marcha de los reyes, la pequeña diligencia… »

Refresco al final de la velada en la sala del pueblo.

Nos quitamos el sombrero, a beneficio de la asociación.

Zum zweiten Mal organisiert der Verein zur Bewahrung des Kulturerbes von Saint-Hilaire-le-Châtel, einen Abend mit « Wort und Musik ».

Vortrag von Jean Claude Lenoir, Ehrenparlamentarier und Vorsitzender des Gemeindeverbands, zum Thema « Die Kommunikationswege und die Organisation des Verkehrs rund um Saint-Hilaire-le-Châtel im 18. und 19.

Mit musikalischer Einlage von Rebecca Tournant, Organistin « Werke, die dem Verkehr gewidmet sind: der Marsch der Könige, die kleine Postkutsche… »

Ausklang des Abends bei einem Erfrischungsgetränk im Festsaal.

Teilnahme mit Hut, zugunsten der Werke des Vereins.

