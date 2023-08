Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Saint-Hilaire-le-Châtel, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire-le-Châtel.

Saint-Hilaire-le-Châtel,Orne

Visite libre de l’église Saint-Hilaire. Possibilité de consulter/acquérir le livre « 50 nuances de Saint-Hilaire-le-Châtel ».

Participation libre au profit de l’association « Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Hilaire »..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise Saint-Hilaire

Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie



Free visit of Saint-Hilaire church. Possibility to consult/purchase the book « 50 nuances de Saint-Hilaire-le-Châtel ».

Free admission to benefit the « Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Hilaire » association.

Visita gratuita de la iglesia de Saint-Hilaire. Posibilidad de consultar/comprar el libro « 50 nuances de Saint-Hilaire-le-Châtel ».

Entrada gratuita a beneficio de la asociación « Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Hilaire ».

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Hilaire. Möglichkeit, das Buch « 50 nuances de Saint-Hilaire-le-Châtel » einzusehen/zu erwerben.

Freier Eintritt zugunsten des Vereins « Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Hilaire » (Schutz des Kulturerbes von Saint-Hilaire).

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme