Niort Visite et concert autour de l’orgue de Saint-Hilaire de Niort Église Saint-Hilaire Niort, 17 septembre 2023, Niort. Visite et concert autour de l’orgue de Saint-Hilaire de Niort Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Saint-Hilaire Gratuit. Entrée libre. La présentation et l’historique de l’orgue vous sera proposée avec projection sur écran ponctuée d’exemples musicaux.

Puis, vous aurez la possibilité de monter à la tribune pour découvrir et essayer, pour ceux qui le souhaitent, le grand orgue de Saint-Hilaire sous la houlette de Marie-Paule Bouin, titulaire de l’instrument.

Cette visite se concluera par un concert d’orgue avec un programme varié d’oeuvres allant du XVIe au XIXe siècle, donné par Sébastien Maigne, organiste parisien. Église Saint-Hilaire Rue du 14 juillet, 79000 Niort Niort 79000 La Burgonce Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Cette église du XIXe siècle de style néo-roman byzantin, financée en partie par l’empereur Napoléon III et signée Pierre-Théophile Segrétain, premier architecte départemental des Deux-Sèvres, porte le patronyme de l’évangélisateur du Poitou, premier évêque de Poitiers au IVe siècle, docteur de l’Église qui a donné son nom à 85 communes françaises dont Saint-Hilaire-la-Palud (Marais Poitevin).

Une grande statue du saint est représentée sur la façade, dont la forme générale ressemble à celle de Notre-Dame la Grande de Poitiers. Il est encadré par saint Ambroise, docteur de l’Église latine, et saint Athanase, docteur de l’Église grecque, tous deux contemporains de l’évêque. Saint Hilaire fait le signe de bénédiction avec sa main droite, tient dans celle de gauche le livre de la Trinité et foule un monstre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

