Mèze Concert « Classique et clin d’œil pictural » par le Quatuor Quatrâmes Eglise Saint-Hilaire Mèze, 7 janvier 2024 16:00, Mèze. Concert « Classique et clin d’œil pictural » par le Quatuor Quatrâmes Dimanche 7 janvier 2024, 17h00 Eglise Saint-Hilaire Les quatre musiciens de l’O.O.N.M. Olivier et Sylvie Jung, violons, Florentza Nicola, alto et Alexandre Dmitriev, violoncelle, partageront avec vous d’inoubliables moments musicaux, autour d’un programme réunissant des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich Haendel, Henry Purcell, Johann Pachelbel, Gabriel Fauré, Fritz Kreisler, Franz Lehár et Anton Dvořák. Eglise Saint-Hilaire Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-MEZE.wb?REFID=uzIrAAAAAADLAA »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

