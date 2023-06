Venez découvrir cette église riche d’histoire : un joyau gothique languedocien érigé par Étienne de Cambrai Église Saint-Hilaire Mèze, 16 septembre 2023, Mèze.

La visite de l’église Saint-Hilaire, construite à la fin du XIIIe siècle par Étienne de Cambrai dans le style gothique languedocien, offre de nombreux points d’intérêt.

L’une des premières mentions de l’église remonte à 990, lorsque le vicomte de Béziers, Guillaume, lègue à sa fille Garsinde le Castrum de Mézoa, ainsi que ses remparts et l’église Sancti Hilarri. Quant à Arsinde, sa seconde épouse, elle reçoit le fief de pallas ou palais avec sa propre église, Sainte-Marie.

Lors de la visite, ne manquez pas de découvrir le baptistère carolingien, un vestige d’une époque antérieure à la construction de l’église.

Vous pourrez également admirer les remarquables vitraux datant de 1850, qui ajoutent une touche de couleur et d’élégance à l’intérieur de l’édifice. Enfin, l’orgue Puget, classé au titre des Monuments historiques, est un instrument d’exception qui mérite une attention particulière.

Explorez l’église Saint-Hilaire pour plonger dans son riche passé, découvrir son architecture gothique languedocienne et apprécier les trésors qu’elle abrite, tels que le baptistère, les vitraux du XIXe siècle et l’orgue Puget.

Église Saint-Hilaire Rue Molière, 34140 Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie https://www.ville-meze.fr/ https://www.villedemeze L’église Saint-Hilaire, datant des XIVe et XVe siècles, est située dans le canton de Mèze, à Mèze. Cet édifice, caractéristique du style gothique languedocien, a subi de nombreuses modifications après sa reconstruction. Il aurait été largement modifié au milieu du XVe siècle sous l’impulsion d’Étienne de Cambrai, évêque d’Agde.

L’église se compose d’une seule nef divisée en quatre travées voûtées d’ogives en briques. L’abside, plus étroite et plus basse, présente une voûte d’ogives à sept pans. L’ensemble de la structure est renforcé par des contreforts.

Le clocher, de forme carrée, s’élève au nord de la dernière travée de la nef. Adjacent aux fortifications de la cité, ce clocher-tour a souvent été utilisé comme tour de défense lors des périodes de troubles qu’a connues la ville.

Les deux chapelles qui bordent la dernière travée de la nef ont été construites en même temps que la reconstruction de l’église.

Dans son testament datant de 990, le vicomte de Béziers, Guillaume, lègue à sa fille Garsinde la villae Mézoa, ainsi que ses remparts et l’ecclésia Sancti Ilarii. À sa deuxième épouse, Arsinde, il cède la villa de pallas avec sa propre église, Sainte-Marie.

©Ville de Meze