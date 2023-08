Découvrez le patrimoine d’Argenton-l’Église avec… son église ! Église Saint-Hilaire Loretz-d’Argenton Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Loretz-d'Argenton Découvrez le patrimoine d’Argenton-l’Église avec… son église ! Église Saint-Hilaire Loretz-d’Argenton, 16 septembre 2023, Loretz-d'Argenton. Découvrez le patrimoine d’Argenton-l’Église avec… son église ! 16 et 17 septembre Église Saint-Hilaire Gratuit. Entrée libre. Départs de visite à 14h30, 15h30 et 16h30. Profitez de visites guidées le samedi pour découvrir cet édifice qui a donné son nom au village d’Argenton-l’Église.

Vous pourrez également visiter librement l’église toute la journée du dimanche. Église Saint-Hilaire 25 place Saint-Hilaire, 79290 Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton 79290 Argenton-l’Église Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 04 57 Avant la Révolution, le village s’appelait Argenton-les-deux-Eglises. Des deux églises, il n’en reste plus qu’une : l’église Saint-Hilaire, placée sous le patronage du premier évêque de Poitiers.

D’architecture discrète, les culots feuillagés et historiés de sa voûte du XVe siècle sont cependant remarquables, ainsi que la statue naïve de sainte Néomaye filant sa laine. Les vitraux réalisés selon les codes de de l’Art déco s’agencent dans une harmonie de couleurs qui parent l’église de lumières chatoyantes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

