Visite libre d’une église de style roman 16 et 17 septembre Église Saint-Hilaire Gratuit. Entrée libre.

L’église paroissiale d’Usseau, dédiée à saint Hilaire, est un bel édifice roman dont l’implantation est à mettre en relation avec la motte castrale médiévale, la motte d’Usseau, qui domine le village. Cependant, elle a subi quelques transformations au XIXe siècle, notamment en 1872, lorsque la nef a été voûtée. Quelques années plus tard, en 1882, une tempête fragilisait considérablement le clocher.

Venez découvrir cette charmante église, lors d’une visite libre et profitez d’une exposition sur l’église et sur le patrimoine religieux local.

Église Saint-Hilaire 18 route de Vaux sur Vienne, 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’église Saint-Hilaire est une simple construction rectangulaire à chevet plat, son clocher s’élevant sur l’étroite travée qui sépare la nef du sanctuaire. La façade ouest est encadrée par deux contreforts d’angle. La porte refaite et la baie qui la surmonte sont également comprises entre deux autres contre-forts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

