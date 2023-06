Découvrez les orgues historiques de cette église : une présentation musicale et technique Église Saint-Hilaire le Grand Poitiers, 16 septembre 2023, Poitiers.

Découvrez les orgues historiques de cette église : une présentation musicale et technique Samedi 16 septembre, 15h00, 17h00 Église Saint-Hilaire le Grand Gratuit. Entrée libre. Accès à la tribune limitée à des groupes de 19 personnes.

Découvrez les orgues de l’église Saint-Hilaire le Grand de Poitiers lors d’une présentation captivante. Le grand orgue de Georges Wenner, datant de 1884, est classé au titre des Monuments historiques, tandis que le petit orgue de Louis Debierre, réalisé en 1913, est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.

Plongez dans l’histoire et les aspects techniques de ces instruments, accompagnés d’illustrations musicales interprétées par les organistes de la paroisse. Une occasion unique d’explorer ces merveilles sonores et de mieux comprendre leur importance culturelle et historique.

Église Saint-Hilaire le Grand 26 rue Saint-Hilaire, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://sainthilaire-culture.monsite-orange.fr/ L’église Saint-Hilaire le Grand, construite au XIe siècle, est un magnifique édifice roman dédié à saint Hilaire, le premier évêque attesté de Poitiers. C’était une collégiale d’une grande importance en raison de la présence de son tombeau, situé dans la crypte derrière l’autel, qui était un lieu de pèlerinage, notamment pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle à partir du XIIe siècle.

La nef de l’église a été détruite pendant la Révolution, mais elle a été reconstruite en 1875, de même qu’une nouvelle façade. Malgré cela, on peut encore observer les vestiges d’un décor peint et sculpté datant du XIe siècle, qui témoignent d’une grande richesse artistique. À l’époque, l’église était entièrement ornée de peintures murales romanes représentant les évêques de Poitiers dans la nef, l’apocalypse dans le chœur, et des dessins dans les chapelles du déambulatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Jacques Daunizeau