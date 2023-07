Découvrez cette église lors d’une visite libre ou guidée Église Saint-Hilaire Fréjeville Catégories d’Évènement: Fréjeville

Tarn Découvrez cette église lors d’une visite libre ou guidée Église Saint-Hilaire Fréjeville, 16 septembre 2023, Fréjeville. Découvrez cette église lors d’une visite libre ou guidée 16 et 17 septembre Église Saint-Hilaire Gratuit. Entrée libre. Départ des visites guidées le samedi à 9h30 et à 11h. Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite libre ou guidée dans l’église Saint-Hilaire de Fréjeville.

Les visites guidées auront lieu le samedi matin et les visites libres les samedi et dimanche après-midi. Église Saint-Hilaire 2 place René Cassin, 81570 Fréjeville Fréjeville 81570 Tarn Occitanie L'église Saint-Hilaire à Fréjeville, située dans le département du Tarn en région Occitanie, est rattachée à la paroisse Saint-Bruno-et-Saint-Thyrs-Saïx, dans le doyenné du « Castrais-Mazamétain » du diocèse d'Albi.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

