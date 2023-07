Exposition de peinture, André Sourzat Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte, 16 juillet 2023, Curemonte.

Curemonte,Corrèze

Les thèmes favoris du peintre sont les mythes et les rites , patines et ferrailles et Street Art, entre toile et sculpture

Gratuit.

2023-07-16 fin : 2023-07-28 19:00:00. EUR.

Eglise Saint Hilaire de la Combe

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The painter’s favourite themes are myths and rituals, patinas and scrap metal and Street Art, between canvas and sculpture

Free

Los temas favoritos del pintor son los mitos y los rituales, las pátinas y la chatarra y el Street Art, a medio camino entre el lienzo y la escultura

Gratis

Die Lieblingsthemen des Malers sind Mythen und Riten , Patina und Schrott und Street Art, zwischen Leinwand und Skulptur

Kostenlos

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme