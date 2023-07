Les 100 ans de l’abbé Sabas Maury Église Saint-Hilaire d’Arquizat Miglos Catégories d’Évènement: Ariège

Miglos Les 100 ans de l’abbé Sabas Maury Église Saint-Hilaire d’Arquizat Miglos, 16 septembre 2023, Miglos. Les 100 ans de l’abbé Sabas Maury 16 et 17 septembre Église Saint-Hilaire d’Arquizat Gratuit. Entrée libre. Exposition : « Les 100 ans de l’abbé Sabas Maury »

Sabas Jean-Marie Aubin MAURY est né le 1er mars 1863 à Gestiés (Ariège).

Le 19 janvier 1890, il est nommé curé de Miglos, et exercera cette fonction jusqu’en 1906.

Sabas Maury est également connu en tant qu’auteur de l’hymne ariégeois intitulé « Arièjo ô moun païs » !

Il nous a quittés le 26 novembre 1923, à l’âge de 61 ans, après avoir consacré 37 années de sa vie au sacerdoce.

Venez découvrir l'exposition qui célèbre la vie et l'œuvre de l'abbé Sabas Maury, un personnage marquant de l'histoire locale. Église Saint-Hilaire d'Arquizat 09400 Miglos Miglos 09400 Ariège Occitanie Église Saint-Hilaire d'Arquizat datant du XIe siècle possédant un clocher de type andorrant ou catalan. Construite à l'époque romane.

