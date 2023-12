Venez découvrir la crèche de l’église Saint-Hilaire de Mareuil-sur-Aÿ Eglise Saint-Hialire Aÿ-Champagne, 2 décembre 2023 14:00, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

Venez découvrir la crèche de l’église Saint-Hilaire de Mareuil-sur-Aÿ

⛪️Les samedis et dimanche de décembre

⏰de 14h à 16h

Par l’Association des Amis de Notre Dame du Gruguet et des Amis de l’église Saint-Hilaire.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 16:00:00. .

Eglise Saint-Hialire Ruelle Saint-Hilaire

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



come and discover the nativity scene at Saint-Hilaire church in Mareuil-sur-Aÿ

saturdays and Sundays in December

?from 2pm to 4pm

By the Association of Friends of Notre Dame du Gruguet and Friends of Saint-Hilaire Church

venga a descubrir el belén de la iglesia de Saint-Hilaire en Mareuil-sur-Aÿ

sábados y domingos de diciembre

?de 14:00 a 16:00

Por la Asociación de Amigos de Notre Dame du Gruguet y los Amigos de la Iglesia Saint-Hilaire

?kommen Sie und entdecken Sie die Krippe der Kirche Saint-Hilaire in Mareuil-sur-Aÿ

? samstags und sonntags im Dezember

?von 14 bis 16 Uhr

Von der Association des Amis de Notre Dame du Gruguet und den Freunden der Kirche Saint-Hilaire

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts