Visite de l’église Saint-Hermeland Eglise Saint-Hermeland Saint-Herblain, 17 septembre 2023, Saint-Herblain.

Église Saint-Hermeland

Place de l’Abbé Chérel

Visite et (re)découverte

Saint Roch, invoqué contre les maladies contagieuses et Saint Isidore, patron des laboureurs avaient retrouvé leurs couleurs en 2018. C’est le tour de deux autres toiles (Le Baptême du Christ et L’Annonciation) et de quatre médaillons, marouflés sur les murs de l’église, d’être restaurés.

Venez découvrir ou redécouvrir l’église Saint-Hermeland, sa voute peinte et ses œuvres d’arts inscrites en 2014 au titre de monuments historiques.

Église Saint-Hermeland, sa voute peinte et œuvres d'art inscrites en 2014 à l'inventaire des monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Saint-Herblain