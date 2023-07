Concert Les Métanuits Église Saint-Hermeland Bagneux Catégories d’Évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine Concert Les Métanuits Église Saint-Hermeland Bagneux, 17 septembre 2023, Bagneux. Concert Les Métanuits Dimanche 17 septembre, 17h30 Église Saint-Hermeland entrée libre dans la mesure des places disponibles Deux géants du jazz actuel, le pianiste Roberto Negro et le saxophonistesoprano Emile Parisien, adaptent la partition du Quatuor à cordes n°1 « Métamorphoses nocturnes » de György Ligeti Église Saint-Hermeland Place de la République 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 31 62 15 http://www.bagneux92.fr Église construite dans le dernier quart du XIIe siècle, achevée (chœur) au XIIIe siècle. Caractéristique des édifices du premier art gothique de la région parisienne, c’est une des premières à avoir subi l’influence directe du chantier de Notre-Dame de Paris. Le clocher a été modifié en 1722. Plusieurs aménagement, ainsi que des restaurations, sont mis en œuvre au XIXe siècle. Des dalles funéraires gravées, datant du XIIIe au XVIe siècle, y sont conservées. La tribune d’orgue en bois sculpté date du XVIe siècle. Bus : 128, 162, 188, 388, 391 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

