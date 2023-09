Visite de l’Église Saint-Guénolé Eglise Saint-Guénolé / Locquénolé Locquénolé, 16 septembre 2023, Locquénolé.

Visite de l’Église Saint-Guénolé 16 et 17 septembre Eglise Saint-Guénolé / Locquénolé Visite libre ou guidée gratuite

Il y a mille ans se dressait déjà l’église romane de Locquénolé. L’église Saint-Guénolé s’inscrit au cœur d’un petit enclos paroissial, elle possède des vestiges romans dont des chapiteaux sculptés. Ses caractéristiques architecturales sont uniques dans le patrimoine religieux de Bretagne occidentale. À découvrir : trésor du XVe siècle sous vitrine, retable et clocher du XVIIe siècle et la fontaine Saint-Guénolé.

Profitez d’une visite commentée de l’église ainsi que de la projection d’une vidéo sur la fabrication de l’orgue italien.

Eglise Saint-Guénolé / Locquénolé Place de la Liberté 29670 Locquénolé Locquénolé 29670 Finistère Bretagne http://www.locquenole.fr/a-decouvrir/29-patrimoine https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090072;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-guenole-a-locquenole L’église Saint-Guénolé construite en forme de croix latine, possède une nef de trois travées, un transept et un chœur à chevet plat. Un clocher construit au XVIIe siècle termine à l’ouest la nef du XIe siècle.

Comme l’indique la date de 1671 inscrite sur le linteau de la fenêtre haute du chevet, l’édifice a été en grande partie réédifié au XVIIe siècle.

L’église Saint Guénolé et les vestiges du cimetière avoisinant ont été classés au titre des Monuments historiques le 10 octobre 1980. Le calvaire était classé au titre des Monuments historiques depuis le 05 octobre 1970. Le site avait préalablement été classé par arrêté le 06 avril 1934.

L’église s’élève au cœur du village de la plus petite commune du Finistère (avec ses 87 ha).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

