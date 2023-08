Visites église Saint-Guénolé Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer Catégories d’Évènement: Batz sur mer

Loire-Atlantique Visites église Saint-Guénolé Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer, 17 septembre 2023, Batz-sur-Mer. Visites église Saint-Guénolé Dimanche 17 septembre, 14h30 Eglise Saint-Guénolé La paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage propose de vous faire découvrir toute l’histoire de l’église Saint-Guénolé. Retrouvez sur place, Claude SUIRE qui vous en présentera tous les détails, des plus visibles aux plus méconnus. Eglise Saint-Guénolé Place du Garnal, 44740 Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 52 11 40 50 http://www.mairiebatzsurmer.fr Eglise du XV ème siècle, clocher du XVII ème. Style gothique breton RN 171 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ville de Batz-sur-Mer Détails Catégories d’Évènement: Batz sur mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Eglise Saint-Guénolé Adresse Place du Garnal, 44740 Batz-sur-Mer Ville Batz-sur-Mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer latitude longitude 47.277577;-2.480041

Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz-sur-mer/