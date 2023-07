Soirées musicales et familiales – Église Saint-Guénolé Eglise Saint-Guénolé Batz sur mer, 6 juillet 2023, Batz sur mer.

Pour sa 50ème saison, la paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage organise tous les jeudis de l’été, en l’église Saint-Guénolé, de beaux concerts mettant la musique classique à l’honneur.

Entrée libre, collecte au profit des artistes

JUILLET

Jeudi 6 : « HARPA TRIO » : trois harpes en escapade, avec Nathalie HENRIET, Lucie BERTHONIER et Jeanne LE NAY-BRACHET.

Jeudi 13 : Quintette de cuivres « Arabesque » de l’Association Résonance avec : Michel BOURSIER (titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Nantes), Patrice PINEAU et Simon BLANCHARD (trompette), Jérôme PERCHER (cor), Jean-Michel FOUCAULT (trombone), Hervé DUBOIS (tuba).

Jeudi 20 : « Trio Matisse » : Terence LE BEYEC (piano), Anna DE BELSUNCE (violoncelle), Matthieu PERRAUD (violon). 27 André LE MEUT (bombarde) et Philippe BATAILLE (orgue).

Jeudi 27 juillet : « Bombarde & Orgue » : André LE MEUT et Philippe BATAILLE

AOÛT

Jeudi 3 : « Duo Kazykin » (piano, saxophone et clarinette), musique traditionnelle de l’est, Slava et Ludmila KAZYKIN.

Jeudi 10 : François DUCASSE (flûte traversière), Isabelle LAGORS (harpe classique), Christian OTT (orgue).

Jeudi 17 : L’Ensemble « Paris Opéra » : Sabine REVAULT-D’ALLONNE (soprano), Antonel BOLDAN (ténor), Laurence STRICKER (flûte traversière), Jean-Baptiste COURTIN (violon), François MARTIGNÉ (alto), Guillaume MARTIGNÉ (violoncelle).

Jeudi 24 : « Les PolySoNantes » en trio : chant lyrique a capella : Anne-Claire COUCHOUREL, Nathalie FABRE, Nelly PICHOT-BADEAUD. 31 Jean HAURAY (bombarde) et Florence LAMIRAULT (orgue)

Jeudi 31 : « Bombarde & Orgue » : Jean HAURAY et Florence LAMIRAULT

SEPTEMBRE

Jeudi 7 : Christophe GAUCHE (orgue), Claude LEGAL (trompette), Thierry BRÉHU (voix de ténor et hautbois).

