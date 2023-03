Concert solidaire CCFD Eglise Saint Guénolé Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Concert solidaire CCFD Eglise Saint Guénolé, 26 mars 2023, Batz sur mer. Concert solidaire CCFD Dimanche 26 mars, 16h00 Eglise Saint Guénolé *Organisé par le CCFD – Terre solidaire. * Ce concert est destiné à soutenir les projets de développement des 500 organisations partenaires du CCFD -Terre Solidaire dans 70 pays du monde, « pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix ». Au programme : la chorale du Croisic la « Maris Stella », la chorale « Arc en Ciel » de Saint-André-des-Eaux et l’Orchestre d’harmonie du Pays Blanc.

Eglise Saint Guénolé Place du Garnal 44740 Batz sur mer

