Montées à la tour Saint-Guénolé

Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00
Eglise Saint-Guénolé 44740 BATZ-SUR-MER

Venez admirer le plus beau panorama de la presqu'île en gravissant les 184 marches de la tour Saint-Guénolé !

Le dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les montées à la tour sont offertes par « l'association des anciens ». 10 personnes maximum par montées. Réservation obligatoire sur place.

Eglise du XVème siècle, gothique flamboyant, classée Monument historique, visites libres en dehors des célébrations religieuses
Entrée PMR rue Saint-Jean, parkings à 200m

