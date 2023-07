Découvrez une église fortifiée et ses fresques Église Saint-Gorgon Euville Catégories d’Évènement: Euville

Meuse Découvrez une église fortifiée et ses fresques Église Saint-Gorgon Euville, 16 septembre 2023, Euville. Découvrez une église fortifiée et ses fresques 16 et 17 septembre Église Saint-Gorgon Découvrez l’église fortifiée Saint-Gorgon au cours d’une visite guidée organisée par l’association Euville Patrimoine et Culture. Église Saint-Gorgon Place de l’église, 55200 Vertuzey Euville 55200 Meuse Grand Est 0606575250 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083200816959 Cette église fortifiée abrite des décors datant de la fin du Moyen Âge à l’époque de Louis XIV.

Ils ont été récemment découverts et restaurés. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

