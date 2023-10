Audition de Noël : Orgue et délices Eglise Saint-Girons Monein, 23 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

La classe d’orgue présentera des musiques de Noël à l’orgue.

Possibilité de monter à l’orgue et de déguster un chocolat chaud..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Eglise Saint-Girons

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The organ class presents Christmas music on the organ.

You can climb up to the organ and enjoy a cup of hot chocolate.

La clase de órgano interpretará música navideña en el órgano.

Podrás subir al órgano y disfrutar de una taza de chocolate caliente.

Die Orgelklasse wird weihnachtliche Musik auf der Orgel präsentieren.

Es besteht die Möglichkeit, auf die Orgel zu steigen und eine heiße Schokolade zu genießen.

