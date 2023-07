Visite guidée d’une charpente unique en France Église Saint-Girons Monein, 17 septembre 2023, Monein.

Visite guidée d’une charpente unique en France Dimanche 17 septembre, 13h30, 14h15, 15h00, 15h45, 16h30, 17h15, 18h00 Église Saint-Girons Gratuit. Sur inscription . Nombre de places limité à 19 personnes par visite. 72 marches à monter.

Venez découvrir la charpente à travers les explications du guide et profitez de la diffusion d’un son et lumière !

Au cœur du Béarn, bordé par les coteaux où mûrit le doux vin de Jurançon, le bourg de Monein est dominé par l'imposante église Saint-Girons. La plus grande église gothique du Béarn est classée au titre des Monuments historiques et abrite, outre ses peintures, sculptures et son mobilier d'intérêt, une œuvre unique en France : une exceptionnelle charpente, toute en cœur de chênes.

