Carcassonne Découvrez cette église lors d’une visite guidée Église Saint-Gimer Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne. Découvrez cette église lors d’une visite guidée 16 et 17 septembre Église Saint-Gimer Gratuit. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité à 25 personnes. Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite commentée de l’église par une guide conférencière. Église Saint-Gimer Place Saint-Gimer, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie Cette église, dessinée par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, a été consacrée le 9 juin 1859. Elle représente un exemple simple et fonctionnel d’église paroissiale qui peut servir de modèle. Les plans de la construction soulignent une attention aux moindres détails, en particulier sur la partie décorative.

Elle a été classée, par arrêté ministériel du 11 janvier 2022, au titre des Monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Licence libre

