IL CORRO PICCOLO Eglise Saint Gilles Pornic, 3 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Concert proposé par l’ACAP.

« Nos esprits libres et contents »- choeurs Il Coro Piccolo et Pavane- 2023.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Eglise Saint Gilles

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Concert proposed by ACAP.

« Nos esprits libres et contents » – Il Coro Piccolo and Pavane choirs – 2023

Concierto organizado por la ACAP.

« Nos esprits libres et contents » – Los coros Il Coro Piccolo y Pavane – 2023

Ein von ACAP vorgeschlagenes Konzert.

« Nos esprits libres et contents »- Chöre Il Coro Piccolo und Pavane- 2023

Mise à jour le 2023-08-21 par eSPRIT Pays de la Loire