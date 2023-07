Visite guidée d’une église en restauration Église Saint-Gilles L’Île-Bouchard, 16 septembre 2023, L'Île-Bouchard.

Visite guidée d’une église en restauration Samedi 16 septembre, 14h30 Église Saint-Gilles Nombre de place limité

Dans le cadre de ses missions de conseil, le CAUE 37 a accompagné la mairie de l’Ile Bouchard (maître d’ouvrage) dans le projet de restauration de l’église Saint-Gilles.

En effet, l’état critique des toitures nécessite une opération de travaux. La couverture du bas‐côté est ruinée et une zone est bâchée depuis 2016. Les charpentes de la nef et du bas‐côté ont, quant à elles, souffert des infiltrations et présentent localement des désordres affectant leur stabilité.

Martine Ramat, architecte du patrimoine, maître d’oeuvre mandatée pour cette opération, suit les travaux qui ont débuté en mai 2023 et qui dureront un an environ. Ils concernent la nef, le bas-côté Nord et la chapelle Nord et consistent en :

la réfection totale des couvertures ardoises

la restauration des charpentes et consolidation de la charpente de la nef

la restauration des ouvrages en pierre de taille en parties hautes en lien avec les toitures

la réfection des enduits du mur gouttereau nord de la nef et du retour ouest du transept nord

la restauration des vitraux de la nef côté nord

Grâce à nos 3 intervenants, cette visite commentée vous permettra de découvrir l’histoire de cette église dont la première pierre a été posée en 1067 (M de Laforcade), d’appréhender les enjeux du dispositif de sauvegarde des Monuments Historiques (M Darras) et de pénétrer ce site patrimonial en cours de restauration (Mme Ramat).

NB : Le chantier sera visible depuis le sol, il n’y aura pas d’accès aux échafaudages.

Église Saint-Gilles Le Bourg, 37220 L’Ile-Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « caue37@caue37.fr »}] La construction de l’église‐Gilles de L’Ile-Bouchard remonte à 1067. Au début du XIIe siècle, l’église est agrandie avec le rajout d’un bas‐côté au nord. Après la construction au début du XVe siècle d’une chapelle côté nord, le chœur et le chevet sont remplacés à la fin du XVe siècle par un grand chœur à chevet plat. Entre 1868 et 1870 une importante campagne de restauration est menée ; il modifie les arcades de la nef côté nord, restitue les baies hautes romanes et condamne les fenêtres en plein cintre du mur nord du bas‐côté. De nouvelles voûtes en brique et plâtre sont aussi construites au‐dessus de la nef, jusqu’alors charpentée. Entre 1870 et 1880, les travaux se poursuivent sur les élévations intérieures avec la mise en œuvre d’enduits dits « à fausse coupe de pierre ». Aucune modification majeure n’est intervenue sur l’édifice depuis les grands travaux du XIXe siècle. L’église Saint-Gilles a été classée Monument Historique en 1908

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

© L’ile Bouchard