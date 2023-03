Visite du jardin et du prieuré de Chamalières-sur-Loire Eglise Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chamalières-sur-Loire

Visite du jardin et du prieuré de Chamalières-sur-Loire
Samedi 3 juin, 15h00
Eglise Saint-Gilles

Visite guidée sur inscription. Jauge 25 personnes. Tarif plein : 5 € // Tarif réduit (18/25 ans, demandeurs d'emploi) : 3 € // Gratuit < 18 ans

Venez découvrir le prieuré roman Saint-Gilles de Chamalières fondé au 10e siècle. Dans son jardin, vous déambulerez entre vestiges archéologiques et les nombreuses plantes médicinales et fruitières dont les genres sont largement extraits de l'époque médiévale.

Eglise Saint-Gilles
43800 Chamalières-sur-Loire
Chamalières-sur-Loire
43800
Haute-Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

Situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle entre Cluny et le Puy-en-Velay, le prieuré roman Saint-Gilles de Chamalières est un joyau de l'art roman fondé au 10e siècle. Constitué de 70 genres de plantes différents (plantes médicinales, plantes fruitières, fleurs), le jardin médiéval est constitué, en son centre, de carrés et plates-bandes en plessis de châtaigner contenant 28 plantes médicinales. Il recèle également 18 plantes fruitières et 25 plantes fleuries, dont les genres sont largement extraits de l'époque médiévale.

Visites guidées organisées sur demande.
Présence de parkings à proximité

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

