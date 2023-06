NUIT DES VEILLEURS A BOURG LA REINE Eglise Saint Gilles Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine Catégories d’Évènement: Bourg-la-Reine

Hauts-de-Seine NUIT DES VEILLEURS A BOURG LA REINE Eglise Saint Gilles Bourg-la-Reine, 23 juin 2023, Bourg-la-Reine. NUIT DES VEILLEURS A BOURG LA REINE Vendredi 23 juin, 20h00 Eglise Saint Gilles Entrée libre Nuit des Veilleurs du groupe ACAT de Bourg la Reine, avec la participation de memebres ccatholiques et protestants des paroisse de :

l’église luthérienne de Bourg la Reine

Eglise catholique Saint Gilles de BLR

l’Eglis ecatholique st François d’Assise d’Antony Eglise Saint Gilles 8 bd Carnot, 92340 Bourg la Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « a.lotode@diocese92.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine Autres Lieu Eglise Saint Gilles Adresse 8 bd Carnot, 92340 Bourg la Reine Ville Bourg-la-Reine Departement Hauts-de-Seine

