Cet évènement est passé L’église Saint-Géry Eglise Saint-Géry Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

Nord L’église Saint-Géry Eglise Saint-Géry Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai. L’église Saint-Géry 16 et 17 septembre Eglise Saint-Géry Entrée libre. Découvrez en visite libre l’architecture de ce lieu qui renferme un remarquable jubé et une Mise au Tombeau de Rubens. Eglise Saint-Géry Rue Saint- Aubert – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 L’architecture de l’église Saint Géry est une synthèse entre l’art baroque des Pays-Bas et l’art classique français. L’édifice abrite notamment une Mise au Tombeau de Rubens (1616). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © François Moreau pour Ville d’art et d’histoire de Cambrai Détails Catégories d’Évènement: Cambrai, Nord Autres Lieu Eglise Saint-Géry Adresse Rue Saint- Aubert - 59400 Cambrai Ville Cambrai Departement Nord Lieu Ville Eglise Saint-Géry Cambrai latitude longitude 50.176382;3.231375

Eglise Saint-Géry Cambrai Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambrai/